Roland-Garros : qui sont les favoris et les favorites de l'édition 2021 ?

C'est parti pour Roland-Garros millésime 2021 ! Pendant deux semaines, les meilleurs joueurs et joueuses de tennis vont se disputer le deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année à Paris. Et certains sont d'ores et déjà favoris pour remporter la compétition. Chez les hommes, l'Espagnol Rafael Nadal prétend à glaner un 14e titre Porte d'Auteuil, même si Novak Djokovic n'a pas dit son dernier mot. Côté féminin, le tableau est plus ouvert mais la jeune Polonaise Iga Swiatek, championne contre toute attente l'an passé, peut doubler la mise. Europe 1 passe en revue les favoris et les favorites du tournoi.

Nadal en favori, Djokovic en embuscade

Comment ne pas citer la légende espagnole Rafael Nadal (3e mondial), qui a 34 ans, arrive de nouveau dans la peau de l'homme à battre dans le tableau masculin. Vainqueur cette année de son douzième tournoi de Barcelone et de son dixième titre à Rome, tous les deux sur terre battue, le Majorquin va tenter de soulever la Coupe des Mousquetaires pour la quatorzième fois à Roland-Garros et améliorer un record déjà historique.

Son principal adversaire, le Serbe Novak Djokovic, ambitionne, lui, un deuxième titre à Paris. Ce serait un exploit retentissant pour le numéro un mondial : il ne pointerait plus qu'à une unité de l'Espagnol et du Suisse Roger Federer au nombre de tournois remportés en Grand Chelem (20). Un défi majeur pour le Serbe qui n'a remporté aucun titre depuis son succès à l'Open d'Australie en février dernier. Mais une grande opportunité de ne pas laisser son rival espagnol prendre le large au palmarès. Les deux hommes peuvent d'ailleurs se retrouver en demi-finale de Roland-Garros.

Si Roger Federer (8e) est également de la partie, les Internationaux de France devraient être pour lui une bonne mise en jambes avant d'aborder le tournoi de Wimbledon début juillet, son objectif principal. Le Suisse arrive sans trop de repères sur terre battue. Il s'est incliné lors de son seul match sur cette surface, à Genève. Toutefois, le magicien suisse peut jouer des tours à ses adversaires, comme lors de sa dernière participation en 2019. Il avait alors atteint les demi-finales du tournoi.

Derrière les cadors de la discipline, la relève pousse plus que jamais. D'abord, le Grec Stefanos Tsitsipas (5e) apparaît comme le prétendant le plus sérieux pour venir titiller les maîtres du circuit. Lauréat des tournois de Monte-Carlo et de Lyon sur terre battue, le joueur de 22 ans reste sur une demi-finale perdue de justesse contre Novak Djokovic à Roland-Garros en 2020. Il tentera cette fois de jouer sa première finale en Grand Chelem sur une surface qu'il apprécie. Lui en a déjà disputé une, à l'US Open en 2020, mais l'Allemand Alexander Zverev (6e) cherche également son premier trophée en Majeur. Il peut compter sur un nouveau titre glané au Masters 1000 de Madrid cette saison, où il a notamment écarté Rafael Nadal, en deux sets en quarts de finale.

Enfin, lui aussi aime la terre battue, mais l'Autrichien Dominic Thiem (4e), deux fois finaliste de Roland-Garros en 2018 et 2019, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'a remporté aucun tournoi depuis le début de l'année, et compte dernièrement une élimination précoce à Lyon, sur terre battue. Il aura à cœur de rebondir Porte d'Auteuil, dans un tournoi qu'il rêve de remporter.

Iga Swiatek, en lice pour un deuxième sacre

Dans le tableau féminin, la surprenante Polonaise Iga Swiatek (20 ans ce lundi), qui a gagné Roland-Garros en octobre dernier, peut doubler la mise cette saison. Sa fraîcheur lui a permis d'écraser sa rivale Tchèque Karolina Pliskova (10e mondiale) en finale du tournoi de Rome mi-mai (6-0, 6-0). Ce qui fait d'elle naturellement la grande favorite sur la terre battue parisienne. La désormais 9e au classement WTA sera la joueuse à battre pendant la quinzaine. La jeune Polonaise devra se méfier de la numéro un mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, vainqueure à Roland-Garros en 2019 et joueuse la plus constante depuis le début de la saison. Sa qualité de service, sa puissance en jeu de fond de court font d'elle une des sérieuses prétendantes à la couronne parisienne.

Parmi les joueuses à suivre Porte d'Auteuil, la quatrième mondiale Aryna Sabalenka peut créer la sensation. La Biélorusse s'est notamment imposée à Madrid contre l'Australienne pour s'adjuger son premier titre en catégorie WTA 1000. Quant à la star Japonaise Naomi Osaka (2e), quadruple vainqueure en Grand Chelem, le tournoi parisien représente un défi, elle qui n'a encore jamais brillé sur terre battue. Une autre star est également très attendue : l'Américaine Serena Williams (8e), qui convoite un 24e titre en Majeur à 39 ans. Elle cherchera ainsi égaler le record de l'Australienne Margaret Court des années 1970. Demi-finaliste lors du dernier Open d'Australie, la championne entraînée par le Français Patrick Mouratoglou joue ses dernières chances de marquer encore un peu plus la légende du tennis féminin.

La course au titre chez les dames reste néanmoins très ouverte. Souvent performante à Paris, la Roumaine Simona Halep (3e) a, elle, déclaré forfait pour cause de blessure. Nous ne sommes donc pas à l'abri de potentielles surprises, comme lors de la dernière édition de Roland-Garros. Deux joueuses classées hors du top 50 avaient atteint les demi-finales de la compétition, dont Iga Swiatek, alors 54e mondiale, qui était allée au bout. Qui sait ce que nous réserve l'édition 2021.