OM : "Il n’y a pas une culture du joueur qui a porté le maillot", déplore Franck Sauzée

INTERVIEW

Il faut croire que Franck Sauzée a attentivement écouté l’interview de Pascal Olmeta sur Europe 1, voici quelques semaines. Le vainqueur de la Ligue des champions en 1993, pour l’instant la seule dans l’histoire du football français, ne comprend pas que l’OM actuel ne se serve pas plus de l’expérience glanée par ses illustres aînés. "L’OM doit avoir une réflexion globale", milite Franck Sauzée sur Europe 1. "Dans les autres grands clubs comme au Milan AC, il y a une ossature d’anciens joueurs. A Marseille, il n’y a pas cette culture du joueur qui a porté ce maillot."

Franck Sauzée : "Pour gagner la Ligue des champions, il faut faire des sacrifices "

Le joueur passé par Strasbourg, Montpellier ou encore Monaco estime que des anciens pourraient apporter ce qu’il manque en ce moment à l’OM. "Aujourd’hui ce qui me gêne, c’est d’entendre les gens parler de la Ligue des champions. C’est compliqué d’entendre ça, nous, on sait ce que ça implique d’aller au bout. Il faut faire des sacrifices, être complètement imprégné de la Ligue des champions, ça doit être un objectif, un comportement", martèle Franck Sauzée.

"Et ceux qui l’ont vécu savent ce qu’il faut faire. C’est dommage qu’il n’y ait pas une sorte de témoignage. Cela manque cruellement d’anciens joueurs pour apporter un plus dans la préparation, dans l’entourage marseillais." Frank Sauzée regrette également la gestion "pas forcément au top" de l’Olympique de Marseille et que les récentes crises soient "fatigantes". Car l'ancien milieu de terrain aimerait un club "pérenne", qui puisse "envisager la Ligue des champions en ayant une vraie ambition".

"Une très bonne chose" que Villas-Boas reste

L'ex-international se réjouit toutefois du choix de l’entraîneur portugais André Villas-Boas de rester au club, malgré le départ d’Andoni Zubizarreta. "Je pense que c’est une très, très bonne chose qu’il reste. C’est fort ce qu’il a fait. Sincèrement, reprendre cette équipe qui était en souffrance l’an passé, conserver la même configuration tactique en 4-3-3 et retrouver la Ligue des champions, à mon sens c’est vraiment un exploit", affirme Franck Sauzée.

"Il a redonné une confiance assez extraordinaire à ses joueurs, qui le lui ont bien rendu car ils ont insisté pour qu’il reste. Et je pense qu’il a été sensible à ce genre de chose."