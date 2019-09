Mondial de basket : les Bleus battent la Lituanie et se qualifient pour les quarts

Une qualification arrachée de haute lutte ! L'équipe de France de basket a composté son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde grâce à sa courte victoire contre la Lituanie (78-75), samedi en Chine. Portés par Evan Fournier (24 pts) et Nando de Colo (21 pts), les Bleus ont réussi à prendre le dessus dans une fin de match à suspense, face à des Lituaniens coriaces et pas gâtés par l'arbitrage dans la dernière minute. Les partenaires de Rudy Gobert, le star du Utah Jazz, restent invaincus dans la compétition et joueront la première place de leur groupe face à l'Australie, lundi.