Les fans entre tristesse et nostalgie au Musée Pelé de Santos

Le "Roi" Pelé sera inhumé mardi dans l'intimité familiale après un cortège suivant le cercueil dans les rues de Santos. Dans cette ville et dans ce club, le roi du football a brillé, à tel point qu'un musée lui est consacré. Sur place, les visiteurs sont évidemment toujours bouleversés par la mort du joueur brésilien.

"Sa mort nous rend triste"

Ce musée créé en 2014 renferme plus de 200 objets ayant appartenu au génie du football. On y trouve par exemple la boîte qu'il utilisait enfant pour cirer les chaussures et gagner ainsi un peu d'argent afin d'aider sa famille. Il y a aussi sa première paire de chaussures à crampons qu'un dirigeant du club lui avait offert.

Tout cela enchante Priscilla, 27 ans, qui est venue avec son petit garçon. "Je suis venue ici pour faire une photo de mon fils pour qu'il comprenne quand il sera plus vieux ce qu'était le football de cette époque. Car Pelé est plus qu'une équipe. Sa mort nous rend triste. On a perdu un mythe", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

"Edson Arantes do Nascimento est mort mais Pelé non"

La responsable du musée arbore un brassard noir pour marquer le deuil sans vraiment réaliser la mort de son idole. "Je n'ai pas encore digéré... En fait, Edson Arantes do Nascimento est mort mais Pelé non, jamais. Nous, on sait que Pelé est tout en haut, que Pelé c'est Pelé", lance-t-elle. Devenu un lieu touristique incontournable, le musée sera quand même fermé lundi et mardi pour la veillée du corps de Pelé et son enterrement.