Une application pour désengorger les hôpitaux : "Je vois tout de suite quel est le point le plus proche de chez moi"

Les urgences sont en crise et les mouvements de grèves se poursuivent. Pour essayer de désengorger les services, un ancien urgentiste, psychiatre, a mis en place une application : "MyAppli". Son but est de donner, grâce à la géolocalisation, des alternatives possibles, près de chez vous, en fonction de votre souci de santé.

L’objectif est aussi d’accueillir sans rendez-vous, explique le créateur de l’application, le docteur Abdelkader Louiz : "Pour une personne qui a une rage de dent, un soir à 20h, il suffit de prendre l’application et d’appuyer sur spécialité dentaire. Il pourra voir les structures qui peuvent l’accueillir sans rendez-vous."

"Je vois tout de suite quel est le point le plus proche de chez moi" témoigne une utilisatrice. "C’est sans rendez vous et on voit le temps d’attente" poursuit-elle.

Des données fournies par les centres et les utilisateurs

Et pour aider encore plus efficacement les malades, l'application donnera le temps d'attente moyen par établissement. Ces informations seront fournies par les utilisateurs mais aussi les centres de soins eux-mêmes. Des données qui peuvent éviter, pour de potentiels patients, de se rendre aux urgences sans justification. Mais les créateurs de l'application insistent : pour les urgences vitales, il faut appuyer sur le bouton rose de l'écran qui renvoie, au numéro 15.