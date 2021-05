Terrasses prises d'assaut : "on est persuadés que l'été sera bon"

Le soleil est enfin de retour en France pour le plus grand bonheur de tous, mais surtout celui des restaurateurs. Depuis leur ouverture le 19 mai dernier, seules les terrasses sont accessibles aux clients. Et avec le beau temps, celles-ci font le plein. De quoi soulager les professionnels du secteur, qui se projettent déjà sur la prochaine échéance du 9 juin prochain, et l'ouverture en intégralité des établissements. Car l'objectif est le même pour tous : faire le plein cet été et tenter de sauver leur année.

"Le plus dur, c'est de réussir à servir tout le monde en un temps record". Voilà ce que l'on entend chez les restaurateurs, avec une jauge à 50% et un couvre-feu à 21 heures. Il ne faut pas perdre de temps, car en effet, ça se bouscule en terrasse, selon les syndicats de la profession.

Un constat que dresse également Vincent Hervieux, expert comptable, qui travaille avec beaucoup d'entre eux. "Ils ont effectivement fait une bonne reprise. La plupart me disent aussi qu'ils en ont profité pour faire des cartes ou des offres beaucoup plus réduites, de façon à être plus efficaces. C'est plus simple au niveau de la cuisine et du service, et ça a permis de compenser", explique-t-il.

"On est persuadé que l'été sera bon"

Le président de la branche restauration de l’UMIH, Hubert Jan, invité d'Europe Matin lundi, compare quant à lui la réouverture de cette année à celle du premier confinement. "On a en mémoire le 5 juin 2020 et la réouverture à pleine bourre alors qu'il n'y avait eu que deux mois et demi de fermeture. Là on est à sept mois donc on est persuadé que les clients seront là et que l'été sera bon", a-t-il assuré.

Mais pour lui, le modèle économique actuel n'en est pas vraiment un et les restaurateurs attendent avec impatience l'allègement des mesures sanitaires. "Il faut remettre la machine en route. Mais le couvre-feu à 21 heures, ça ne permet pas de faire de la restauration le soir. Il y en a qui le font maintenant et qui font manger les gens à 18 heures, mais ce n'est pas gagné quand même", estime-t-il. De nombreux établissements de France ont d'ailleurs fait le choix ne pas rouvrir le 19 mai. "Environ 40% des restaurants ont des terrasses dont ça fait 60% qui n'en ont pas. Ça n'était pas rentable en l'état", a poursuivi Hubert Jan.

Les casinos sur une bonne dynamique

Le distributeur France Boissons, qui alimente la plupart des restaurants, note aussi une bonne reprise. Les casinos, quant à eux, ont ouvert avec une jauge très limitée, et seulement les machines à sous sont accessibles. Mais là aussi, selon Eric Cavillon, qui dirige les établissements du groupe Barrière, il y a du monde. "On a fait des chiffres qui sont légèrement supérieurs à 2019. J'espère qu'on fera un bon été, les jeux ne sont pas encore faits.

Tout le monde attend maintenant avec impatience le 9 juin. Date à laquelle les casinos pourront à nouveau proposer leurs tables de jeux et les restaurants pourront rouvrir en intérieur avec moins de contraintes.