Tempête Claudio : quatre départements placés en vigilance orange pour vents violents

C'est un lundi venteux qui s'annonce en Bretagne et en Normandie. Quatre départements de la région sont placés en vigilance orange pour vents violents. Dans le détail, les départements du Finistère, du Morbihan, des Côtes d'Armor et de la Manche, sont en alerte. L'organisme attend des bourrasques pouvant atteindre les 130 km/h sur la côte. A l'intérieur des terres, les rafales de vent seront un peu plus faibles, même si elles devraient frôler les 110 km/h.

En cause, un système dépressionnaire nommé Claudio qui doit arriver ce lundi après-midi. Une tempête automnale classique, qui se positionnera rapidement entre la France et le sud de l'Angleterre, provoquant de fortes rafales de vent sur la Manche jusqu'à ce mardi matin.

Pas de chute des températures

Côté température en revanche, pas de gros changements en vue. Au petit matin ce lundi, on attend entre 10 et 16 degrés en général sur l'ensemble du territoire, et même jusqu'à 15 à 19 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales afficheront 17 à 22 degrés sur la moitié nord, 21 à 26 degrés sur le sud.