Pourquoi la quiche lorraine se dégonfle-t-elle après cuisson (et comment l'éviter) ?

Pourquoi la quiche lorraine se dégonfle-t-elle systématiquement quand elle sort du four ? C'est la question que se pose Pierre, auditeur de La Table des bons vivants, cette semaine. Si comme lui, vous êtes souvent déçu par l'aspect final de votre préparation, suivez les conseils de Laurent Mariotte et d'Olivier Poels.

Faire une quiche plus dense

Pour éviter cet effet "soufflé" malheureusement classique, Olivier Poels propose une première astuce : faire une quiche très dense, un peu plus haute aussi. "Ne pas hésiter à la préparer dans un plat en terre plus petit, de diamètre inférieur et avec plus de hauteur, en mettant beaucoup de garniture", recommande-t-il.

Quant à Laurent Mariotte, il recommande de "faire cuire la pâte à blanc", sans garniture : il suffit pour cela de la mettre au four dix minutes avant le reste, à 180 degrés. Attention : pour ne pas qu'elle gonfle de trop, il faut toutefois la lester, par exemple avec des haricots blancs.