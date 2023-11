Pascal Praud et vous - Israël : Claude Lelouch condamne l'acte «impardonnable» du Hamas, mais prône «le pardon» pour mettre fin au conflit

Cela fait près d'un mois que le conflit opposant le Hamas à Israël a commencé, après l'attaque massive de l'organisation islamiste le 7 octobre dernier. Invité lundi dans l'émission Pascal Praud et vous, le réalisateur Claude Lelouch a évoqué cette situation tendue au Proche-Orient. "Ce qu'a fait le Hamas est impardonnable. Et en même temps, qu'est-ce qui pourrait tout arranger ? C'est le pardon. Le pardon, c'est l'aristocratie de l'intelligence", a-t-il souligné, espérant également un "cessez-le-feu urgent". "Et ensuite ? Qu'on ait le courage de se pardonner les uns et les autres toutes nos erreurs", a-t-il ajouté au micro d'Europe 1.