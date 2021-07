Manifestations anti-pass sanitaire : les contestataires croient à une "montée en puissance"

REPORTAGE

Ce samedi marque le troisième week-end de manifestations contre le pass sanitaire en France. Les autorités s'attendent à ce que 160.000 personnes défilent dans 150 villes de France pour protester contre ce qu'elles estiment être une restriction de liberté dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Europe 1 s'est rendu dans l'un des principaux cortèges parisiens qui commençaient à se former pour se lancer sur son parcours entre le Nord-Est de la capitale et la Bastille. "Ça monte, c'est monté en puissance. J'ai confiance. Il y aura du monde", affirmait l'un des manifestants, Khaled, au micro d'Europe 1, quelques instants avant le début du rassemblement.

Des revendications assez hétéroclites au sein des cortèges

A Paris, quatre marches se déroulent ce samedi après-midi avec l'ambition de faire une démonstration de force. La marche organisée à l'appel de Florian Philippot, le président du parti Les Patriotes, a, elle, démarré à 14h30 de Montparnasse en direction du ministère de la Santé. Dans la manifestation suivie par Europe 1, 200 personnes étaient déjà présentes deux heures avant le départ. La "Marseillaise" se mêlait aux slogans réclamant plus de liberté, ainsi qu'aux messages anti-policiers et aux arguments complotistes.

Khaled, qui habite en banlieue parisienne, a déjà manifesté ces dernières semaines contre le pass sanitaire. Pour lui, les quatre manifestations dans la capitale vont permettre au mouvement de se faire entendre. "Les quatre vont en faire une. Cela mettra du temps mais on va en faire une", espérait-il. "Il faut compter partout en France. Il ne faut pas compter que Paris", ajoutait-il à propos du comptage des manifestants. "Il y en a plein qui sont en vacances. Nous, il y a deux semaines, on était à Montpellier et on a manifesté à Montpellier."

"Il y a plein de choses à faire pour qu'on se fasse entendre !"

"Dans toute la France ça va bouger. Tout le monde peut venir, aller à la préfecture, aller à sa mairie, se réunir... Il y a plein de choses à faire pour qu'on se fasse entendre !" A Paris, 10.000 manifestants étaient attendues. 3.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour suivre les différentes manifestations.