INFO EUROPE 1 – Nantes : vols et agressions en série dans des résidences d’étudiants

Alerte aux intrusions dans les campus universitaires nantais. Selon les informations recueillies par Europe 1, au moins trois faits de vols et d’agressions ont été comptabilisés en quelques jours seulement au sein de plusieurs centres d’hébergement pour étudiants. Avec à chaque fois le même mode opératoire. Des individus cagoulés et gantés s’introduisent dans les parties communes avant de voler du matériel, parfois en agressant les étudiants présents.

Des malfaiteurs qui œuvrent en groupe

Il y a quelques jours, c’est la résidence Pixel qui a été visitée. Plusieurs individus sont entrés dans le bâtiment et ont dégradé la salle commune et volé du matériel. Quelques jours auparavant, une équipe de malfaiteurs est entré dans la résidence City et a tenté de cambrioler des appartements. Bloqués par des étudiants, ils ont traversé la rue pour visiter un autre campus.

Un étudiant qui était en train de réviser dans la salle commune a été agressé et dépouillé. Il a porté plainte. À chaque fois, les individus parviennent à s’enfuir de ce quartier nantais qui abrite de nombreux logements d’étudiants de Centrale Nantes, de l’école d’ingénieurs ESILV, de l’Ecole supérieure du Bois ou encore de l’école de vétérinaires de Nantes. Une enquête a été ouverte.