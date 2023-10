Halloween : immersion dans un atelier de sculpture de citrouilles pour les petits et les grands

Deux yeux jaunes et des dents acérées, les citrouilles sculptées et horrifiques sont un incontournable d’Halloween. Petits et grands se précipitent dans des ateliers dédiés comme à la ferme de Gally, à Saint-Denis. Le regard concentré, les manches retroussées, à la force de ses bras, Edgar, 8 ans, saisit une citrouille bien orange. "Elle est bien. Pas trop grosse, pas trop petite", juge-t-il au micro d'Europe 1.

À sa gauche, Paloma, 9 ans, fait la grimace :"Ça sent bizarre !", s'écrie-t-elle. La blondinette retire graines et chair de sa cucurbitacée à la cuillère. "Je creuse la citrouille pour faire les yeux et la bouche", explique-t-elle ensuite.

Une activité familiale

Une étape que Maxime, 11 ans, a déjà terminée. Il scrute son œuvre mi-amusé, mi-effrayé. "Elle a les yeux triangles, une bouche avec des grandes dents. On dirait qu’elle sourit et qu’elle rigole méchamment. Et elle a un petit nez en triangle", décrit-il. Edgar, lui, a plus de mal alors sa mère prend le relai. "Il a bien travaillé, mais je fais les finitions". Cette activité familiale rencontre un franc succès. En dix jours, près d’un millier de citrouilles ont été transformées.

Maxime en ressort avec enthousiasme : "C’est la première fois que je fais des citrouilles pour Halloween, du coup, j'aime bien. Ça fait vraiment ambiance Halloween." Bonbons, déguisement et citrouille d’épouvante, ce soir, les enfants sont parés pour la fête de la mort.