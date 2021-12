Euro : que pensent les Français 20 ans après son arrivée ?

Certains ont presque oublié la conversion : 1 euro est égal à 6,55 francs. D'autres utilisent toujours cette conversion et déplorent une perte de leur pouvoir d'achat. Au final, que retiennent les Français de ces vingt ans sous cette nouvelle monnaie commune ? Vingt ans après, le ressenti des Français reste bien souvent le même. Selon un sondage YouGov pour le site MoneyVox, pour 80% d'entre eux, le passage à l'euro, le 1er janvier 2002, a fait grimper les prix et baisser leur pouvoir d'achat.

Une monnaie "plus pratique quand on voyage"

"Encore maintenant, de temps en temps on fait la conversion au franc, mais juste pour se faire mal", témoigne un Français. "Quand j'étais étudiant, on pouvait déjeuner pour 10-15 francs, c'était un repas d'étudiant mais aujourd'hui c'est 10-15 euros", poursuit-il.

"Bien qu'on soit en euros, je n'ai pas du tout eu l'impression d'être dépossédée de mon identité française", avance une autre. Pour d'autres Français, l'euro est un pass pour voyager chez nos voisins européens. "Je peux aller dans tous les pays européens pour utiliser une monnaie commune, c'est beaucoup plus pratique quand on voyage."

"L'espéranto paraissait être un rêve totalement irréaliste, autant l'euro, c'est quelque chose qui a été possible, qui est possible et qui est confortable et réconfortant", témoigne un dernier.