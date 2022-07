Départs en vacances : en voiture, le type de musique choisi influe sur le style de conduite

Faire la route des vacances en musique fait partie des habitudes de nombreux français lors des grands départs. La musique permet à la fois de passer le temps dans les embouteillages et peut aussi s'avérer utile pour lutter contre la somnolence au volant. Néanmoins, reste la question cruciale du type de musique à privilégier. Une interrogation bien plus importante qu'il n'y paraît. En effet, selon une étude, un style de musique précis peut favoriser une conduite plus ou moins économe.

La musique classique pour une conduite plus prudente et économe

On dit que la musique adoucit les mœurs mais elle pourrait aussi adoucir la planète et sauver son portefeuille. D'après cette étude, le style de conduite adopté peut-être influencé par la musique que l'on écoute. Les participants de l'étude ont dû laisser défiler la même playlist au volant et le résultat est sans appel. Pour une conduite paisible, la neuvième Symphonie de Beethoven apparaît comme le meilleur choix.

En revanche, les chansons plus dansantes, plus entraînantes, bien qu'elles permettent de rester éveillé, sont à éviter afin de ne pas dépasser la vitesse autorisée. Il est donc préférable d'opter pour la musique classique afin de ne pas se lâcher sur l'accélérateur et d'économiser de précieux litres de carburant.