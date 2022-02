Covid-19 : dans quels lieux peut-on faire tomber le masque dès ce lundi ?

DÉCRYPTAGE

Ça y est : dès ce lundi, vous pouvez entrer sans masque dans tous les lieux où le pass vaccinal est imposé. La fin de l'obligation du port de masque dans ces lieux précis intervient près d'un mois après celle du port à l'extérieur. Et pour la levée totale, le ministre de la Santé Olivier Véran attend une nette amélioration de la situation sanitaire. Dans tous les cas, c'est un deuxième pas qui va changer quelques habitudes dans les lieux soumis au pass vaccinal.

Se balader sans porter de masque

Avant de vous démasquer, il faudra tout de même continuer à montrer patte blanche en présentant le QR code de votre pass. Une fois validé, vous pourrez vous baladez dans les restaurants, bars et cafés à visage découvert. Par exemple, pour vous rendre aux toilettes ou payer au comptoir, il n'y aura plus besoin d'être masqué.

Vous verrez également réapparaître les sourires des serveurs puisque la règle s'applique aussi aux employés des établissements concernés, comme dans les cinémas. Dans les salles obscures, il n'y a plus besoin d'attendre d'être installé sur votre fauteuil pour manger vos popcorn. Dès l'entrée et dans toute l'enceinte du cinéma, le masque n'est plus obligatoire. C'est aussi le cas dans les musées, théâtres, les bibliothèques ou encore les foires.

Une bonne nouvelle aussi pour les sportifs d'intérieur

Ce deuxième acte de la levée du port du masque est aussi une bonne nouvelle pour les sportifs qui peuvent les laisser aux vestiaires. En revanche, il faut toujours être masqué dans les transports en commun, les avions ou les trains, et dans tous les autres lieux clos où le pass vaccinal n'est pas obligatoire.