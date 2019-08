Cigarettes toxiques : deux nouveaux suspects interpellés à Avignon

Les deux hommes qui étaient encore recherchés dans l'affaire des cigarettes toxiques à Roanne, dans la Loire, ont été interpellés mercredi soir, révèle France Bleu Loire. Mercredi matin, trois personnes avaient déjà arrêtées et entendues par les services de police.

Les cinq jeunes sont suspectés d'avoir proposé des cigarettes toxiques à six personnes dans le but de les dépouiller. Les cigarettes seraient composées d'une "herbe chamanique", une substance cannabique qui avait entraîné l'intoxication des six victimes.

Leurs domiciles perquisitionnés

Les deux suspects récemment interpellés ont été rapatriés à Roanne par les enquêteurs, où ils ont été placés en garde à vue. L'un deux est le frère jumeau d'un des suspects précédemment interpellés, et il est âgé de 18 ans. Le second est un mineur de 17 ans, et pourrait être le fournisseur de la drogue ayant servi au trucage des cigarettes.

Des perquisitions ont été effectuées aux domiciles des suspects ce jeudi matin, afin de retrouver la drogue utilisée - qui proviendrait de Mayotte selon les premières déclarations des suspects - et le butin de leur vol.