Dans la Rome antique, l’autorité du père

Jusqu’au IIIe siècle après J.C. dans l’Histoire de l’Antiquité, il n’existe aucun texte législatif qui condamne l’avortement. C’est le premier élément d’analyse que tient à rappeler l’historien Jean-Christophe Courtil. Alors que le débat sur l’IVG a été relancé aux Etats-Unis notamment avec la révocation par la Cour Suprême de l’arrêt Roe v. Wade, cet historien précise que dans la Rome antique, la pratique de l’avortement était désapprouvée. Mais toute décision appartient alors au père, seul détenteur de l’autorité parentale. "Le père de famille a la responsabilité de décider d'un avortement ou pas chez son épouse, donc il n'y a pas besoin de loi", explicite-t-il. “Chaque père a aussi le droit de vendre son enfant, de le prostituer, et il a le droit de vie ou de mort sur lui. Même à l'âge adulte".

A l’époque, une femme qui interrompt sa grossesse est vue comme privant le père de son droit sur sa lignée. L’historien affirme : "le père peut la punir de la même façon qu'on pourrait punir un brigand qui lui a volé quelque chose".

Reste que si l’avortement est réprouvé dans la Rome antique, il est toutefois très répandu. Jean-Christophe Courtil ajoute que “ce n’est pas seulement une pratique réservée au bas-peuple, la famille impériale y a aussi recours”.

Au Moyen-Âge, la décision de Dieu

Avec le passage au christianisme, on observe un changement de modèle : ce n’est plus le père qui a le monopole du pouvoir, mais Dieu. "Comme dans le mythe d’Abraham, c’est Dieu décide de la survie des enfants", précise l’historien. Plus précisément, l’avortement "est condamné par les théologiens à compter du moment où le fœtus est animé, c’est-à-dire doté d’une âme et de sensations”, détaille encore Jean-Christophe Courtil. "Avant le quarantième jour pour un garçon et le quatre-vingt-dixième jour pour une fille, on peut donc pratiquer un avortement. Mais à ce moment-là, c’est considéré comme de la ‘contraception’.”

Avec Napoléon et l’Empire, le retour du patriarcat

Avec le Code civil de 1804, le rôle du "père" reprend le pas sur la figure de Dieu. Comme le souligne à son tour l’historienne Virginie Girod, la loi stipule que “l’enfant appartient au mari de la femme comme la pomme au propriétaire du pommier" et que "la femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants”.

"Avec le retour du modèle du pater familias, Napoléon Ier a puisé dans l’Antiquité ce qui l’arrangeait bien", résume Jean-Christophe Courtil.

Avec la loi Simone Veil, le problème de la mortalité de la mère

En 1975, la loi portée par Simone Veil constitue une véritable rupture historique dans la vision du droit à l’avortement. Pour la première fois dans l’Histoire, l’avortement est traité comme un sujet de santé publique. “Depuis l’Antiquité, c’était quelque chose qui avait été oublié peu à peu, parce qu’au fil des siècles on a toujours vu le problème du point de vue de l'homme, du mari, et non de la mère qui risque sa vie", analyse Jean-Christophe Courtil.

