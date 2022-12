Aérien : la production de carburants durables va tripler en un an

Le secteur aérien en pleine transition. Le gouvernement promet 435 millions d'euros en 2023 pour décarboner les transports aériens en misant sur les carburants durables. Leur production va tripler en un an, d'après l'organisation internationale qui représente les compagnies aériennes. Le secteur est donc prêt à accélérer sa transition.

>> LIRE AUSSI - Avion : la Commission européenne valide la suppression de vols intérieurs courts en France

800.00 tonnes de carburant durable d'ici 2030

Cette semaine, Air France-KLM vient de s'assurer la production de 800.000 tonnes de carburant durable d'ici 2030 via un contrat avec Total Energies. Un mois plus tôt, le groupe franco néerlandais avait déjà signé deux autres contrats du même ordre. En ce moment, dans l'aérien, c'est la course au biocarburant explique un bon connaisseur du secteur. Les compagnies le savent, c'est le moyen le plus rapide pour atteindre les objectifs environnementaux qui leur sont fixés. Pour y arriver, il faudra massifier la production et miser sur des innovations, comme le précise Didier Bréchemier, spécialiste aérien du cabinet Roland Berger.

"L'innovation encore arrivée également au niveau de bio fuel, des carburants qui seraient créés à partir d'hydrogène et de captation de CO2 dans l'air. Et c'est cette deuxième génération qui permet d'aller encore plus loin en ce qui concerne la décarbonisation et qui nécessite des investissements", explique-t-il. Des investissements estimés à 1.700 milliards de dollars d'ici à 2050, selon le cabinet Roland Berger. Date à laquelle les compagnies devraient incorporer au moins 63% de biocarburants.