Accoucher masquée, une obligation "scandaleuse" dénonce une sage-femme

INTERVIEW

"Souffrance", événement "traumatisant", pratique "scandaleuse". De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'obligation faite aux femmes de porter un masque en accouchant. Une naissance à bout de souffle, où l'air n'est plus d'aucun secours. Pour Anna Roy, sage-femme à Paris et autrice du podcast "Sage meuf", produit par Europe 1 Studio, éviter cette épreuve est pourtant simple : il suffirait d'équiper les sages-femmes en masques FFP2.

"Cinq sages-femmes en arrêt, c'est la catastrophe pour la maternité"

"Je trouve scandaleux que l'on masque les femmes. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que les sages-femmes n’aient pas de quoi se protéger pendant l’accouchement avec des masques FFP2. Que nous soyons protégées permettrait de démasquer les femmes", explique-t-elle mercredi matin sur Europe 1. Ne connaissant pas le statut sérologique des accouchées et manquant de masques adéquats, les personnels ont fait des accouchements masqués sont devenus la norme. "Si on a cinq sages-femmes en arrêt, c'est la catastrophe pour la maternité", pointe Anna Roy.

Découvrez "Sage-Meuf", le podcast qui brise les tabous sur la maternité La naissance d'un enfant est une déflagration. Vie de couple, charge mentale, sexualité... Tout est chamboulé. Dans "Sage-Meuf", Anna Roy, sage-femme et chroniqueuse à la Maison des Maternelles sur France 4, donne la parole aux parents et brise les tabous autour de la maternité. Chaque mercredi découvrez des témoignages intimes et des conseils pratiques pour vivre au mieux cette folle aventure. >> Et retrouvez les épisodes sur notre site Europe1.fr, Apple podcasts, Google Podcasts, Dailymotion, YouTube ou vos plateformes d’écoute habituelles.

Une question brûlante d'actualité au cœur du sujet de "Sage meuf", une émission qui vise, dit son autrice, à "briser les nombreux tabous de la maternité". "C'est le plus bel événement de la vie, oui. Mais cela fait aussi qu'on ne se sent pas en droit de dire que l'accouchement c'est difficile, que le boulot est compliqué parce qu'on ne dort plus la nuit, ou que reprendre sa sexualité comme avant n'a rien d'évident", raconte-elle. Un podcast en huit épisodes à retrouvez le mercredi sur le site d'Europe 1.