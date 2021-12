Réveillon du Nouvel An : comment éviter les contaminations au Covid-19 dans son foyer ?

INTERVIEW

Prendre ses précautions, tout en passant une belle soirée. À l'occasion du réveillon du Nouvel An , des millions de Français s'apprêtent à fêter le passage à l'année 2022 en famille, ou avec leurs amis. Une soirée de la Saint-Sylvestre scrutée de près par le gouvernement qui redoute une accélération des contaminations au Covid-19 et à son variant Omicron . Sur Europe 1, l'épidémiologiste Jean-Paul Stahl donne ses conseils pour éviter que son foyer ne se transforme en véritable cluster.

>> LIRE AUSSI - Réveillon du Nouvel An : Marlène Schiappa détaille le dispositif de sécurité

S'éloigner les uns et des autres et ne pas parler fort

"Le plus vous êtes éloignés, le mieux c'est, et le plus vous avez de barrière entre les deux, le mieux c'est", résume d'abord le médecin grenoblois au micro d'Europe 1. Le placement à table sera également important à respecter. "Il faut que la table soit large, il faut que vous ne soyez pas serrés les uns contre les autres", prévient Jean-Paul Stahl.

Parmi les conseils, l'épidémiologiste explique aussi qu'il faut "éviter de parler fort. Plus vous parlez fort, et plus vous projetez un aérosol qu'il faut justement disperser, donc il faut du courant d'air". Si les températures à l'extérieur sont plutôt douces, "on met une grosse doudoune, on ouvre toutes les fenêtres, et il faut si possible mettre le masque quand vous n'êtes pas en train de manger quelque chose", énumère le médecin.

"Les personnes non-vaccinées n'ont rien à faire dans une réunion de groupe"

Pour Jean-Paul Stahl, les précautions prises également en amont de la soirée par les Français sont importantes : "Il faut avoir mis toutes ses chances de son côté en testant avant de se réunir ." Enfin, l'épidémiologiste déconseille aux personnes non-vaccinées de se rendre dans de telles soirées. "Je ne parle que des personnes vaccinées. Je ne parle pas des personnes non-vaccinées qui n'ont rien à faire dans une réunion de groupe."