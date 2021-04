Quatre conseils pour bien nettoyer son frigo (et protéger sa santé)

Le réfrigérateur c’est l’un des éléments centraux du foyer. Mais il est souvent le grand oublié du ménage quotidien. Alors à quel rythme faut-il le nettoyer ? Comment procéder ? Est-il nécessaire de le faire régulièrement ? Europe 1 vous donne les meilleurs conseils pour astiquer votre frigo et vous explique pourquoi ce geste est incontournable pour votre santé.

Pourquoi faut-il nettoyer son réfrigérateur régulièrement ?

C’est essentiel de récurer son frigo. S'il est sale, il entraîne la prolifération des microbes, des bactéries et des moisissures. Cela peut même être la cause d’indigestions ou bien d’intoxications alimentaires.

Pour éviter ces cas extrêmes, un nettoyage complet toute les deux semaines est nécessaire. Si vous manquez de temps, optez tout de même pour un nettoyage mensuel.

Avec quels produits faut-il nettoyer son réfrigérateur ?

Premier conseil, mieux vaut oublier les produits ménagers comme l’eau de javel, trop nocifs pour la santé. Choisissez plutôt des solutions naturelles. Il y a celle au traditionnel vinaigre blanc avec du citron. Comptez 100ml de vinaigre et 100ml d’eau tiède pour imbiber un linge avant de frotter.

Autre astuce : mélangez trois cuillerées à soupe de bicarbonate de soude et 40cl d’eau tiède. Cette formule permet d’éliminer les odeurs. Enfin, vous pouvez tout simplement utiliser une éponge et de l’eau savonneuse. Dans tous les cas, n’oubliez pas de bien rincer et de faire sécher les surfaces récurées.

Faut-il souvent dégivrer le frigo ?

Dégivrez son frigo, c’est obligatoire. Un réfrigérateur givré sur le fond fonctionne moins bien. La conservation des aliments risque d’être altérée et donc, les bactéries peuvent se développer.

Après avoir vidé votre frigo et l’avoir débranché, laissez fondre la glace. Pour accélérer ce processus vous pouvez mettre à l’intérieur de votre frigo un récipient d’eau bouillante. Après cette étape, aidez-vous d’une spatule en plastique ou en bois pour retirer les plaques de glace ramollie.

Comment bien ranger son frigo après le ménage ?

Dans le bac en bas, la conservation est comprise entre 6 et 8 degrés. Mettez donc vos fruits et légumes en priorité. La partie centrale du réfrigérateur, appelée la "zone fraîche", est réservée plutôt aux restes et aux pâtisseries. La partie la plus haute est aussi la plus froide (entre 0 et 4 degrés). Elle est donc idéale pour tous les aliments les plus périssables comme la viande, le poisson ou la crémerie. Enfin, au niveau de la porte, vous pouvez déposer le beurre, les œufs et les bouteilles.

Pensez également à contrôler assez régulièrement la température de votre réfrigérateur, elle doit être comprise entre 1 et 4 degrés. Cette température est juste inférieure à la température minimale de croissance des salmonelles.