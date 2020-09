EN DIRECT - Coronavirus : ruée mondiale sur les tests rapides

EN DIRECT

La pandémie de coronavirus continue de progresser en France. Le nombre de nouveaux cas positifs a enregistré un repli habituel pour un lundi, en raison de la fermeture des laboratoires le dimanche, mais le taux de positivité continue d'augmenter alors que le nombre de décès s'élève à 31.808 sur le territoire. À Marseille, restaurants et bars ont fermé leurs portes dimanche soir, pour 15 jours, conformément à la nouvelle règlementation en vigueur. Dans les grandes métropoles, les débits de boisson (bars et bistrots ayant uniquement une licence IV, notamment) restent fermés, depuis lundi, entre 22h et 6h.

Dans le monde, la pandémie a fait plus d'un million de morts dans le monde. Le développement des tests rapides, dits antigéniques, pour détecter le Covid-19 a déclenché une ruée mondiale. Comparables aux tests de grossesse, leur résultat s'obtient en 15 minutes. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : En France, le bilan total de l'épidémie s'élève à 31.808 morts

Les bars et restaurants ont fermé dimanche à Marseille, les bars parisiens restent fermés entre 22 heures et 6 heures du matin depuis lundi

La pandémie a fait plus d'un million de morts dans le monde

Le taux de positivé des tests augmente légèrement

Le nombre de nouveaux cas positifs de coronavirus a enregistré son repli traditionnel du lundi (4.070 nouveaux cas en 24h), qui s'explique par la fermeture des laboratoires le dimanche. Mais le taux de positivité poursuit sa hausse régulière, selon les chiffres de Santé publique France. Le pourcentage de personnes contaminées parmi les personnes testées est de 7,5%, après 7,4% dimanche et 7,2% samedi.

81 personnes sont décédées dans les dernières 24h, portant à 31.808 le nombre total de morts en France. Sur les sept derniers jours, 4.069 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 780 cas graves en réanimation.

Dans les grandes métropoles, les bars ferment à 22h

Les débits de boisson (bars, bistrots ayant uniquement une licence IV) doivent désormais rester fermés à Paris et dans la petite couronne de 22h à 6h, et ce jusqu'au dimanche 11 octobre inclus. Cette mesure "ne concerne pas les restaurants ayant une licence de grande restauration, qui pourront rester ouverts, à la condition de respecter un protocole sanitaire strict", précise la préfecture.

Cette fermeture anticipée des bars va s'appliquer dans les onze villes placées en zone d'alerte renforcée : Bordeaux, Lyon, Nice, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, ainsi que Paris et sa petite couronne. Et elle n'épargne pas la buvette de l'Assemblée nationale, elle aussi contrainte de fermer ses portes à 22 heures.

À Marseille, les bars et restaurants désormais fermés

Les bars et restaurants ont fermé dimanche à Aix-en-Provence et Marseille. Le gouvernement avait annoncé l'entrée en vigueur samedi soir de cette mesure, fortement contestée localement. Les élus locaux ont finalement obtenu un report d'une journée après une réunion avec le ministre de la Santé Olivier Véran. Ces fermetures ne concernent pas les 90 autres communes de la métropole Aix-Marseille-Provence.

15% des formes graves s'expliqueraient par une prédisposition génétique

Selon les travaux d'une équipe franco-américaine de l'Institut Imagine à Paris et de l'université Rockefeller à New York, 15% des formes graves s'expliqueraient par une prédisposition génétique. Il s'agirait notamment d'anomalies génétiques et immunitaires. Les chercheurs sont partis de cette hypothèse, émise déjà par le passé, pour ensuite établir la carte d'identité génétique de 1.700 patients à travers le monde. Si ces travaux sont exacts, cela pourrait permettre de détecter en amont les personnes à risque de forme grave.

Montréal et Québec passent en "alerte rouge" pendant 28 jours

Le Premier ministre du Québec a annoncé lundi de nouvelles restrictions pour les régions de Montréal et Québec qui passent au plus haut niveau d'alerte pendant 28 jours, alors que les cas de coronavirus ont fortement grimpé dans cette province. Les Québécois sont appelés à ne pas recevoir d'invités à leur domicile. Les bars, restaurants, cinémas, musées et bibliothèques notamment seront fermés du 1er au 28 octobre dans trois régions dont la métropole Montréal et la capitale Québec, passées au seuil d'alerte rouge.

En Espagne, Madrid a étendu à de nouvelles zones les limitations de déplacements: elles concernent depuis lundi 167.000 personnes supplémentaires, qui ne peuvent sortir de leur quartier que pour aller travailler, se rendre chez le médecin ou emmener les enfants à l'école. Plus d'un million d'habitants de la région de Madrid sont désormais concernés.

Ruée mondiale sur les tests rapides

Le développement des tests rapides pour détecter le Covid-19 a déclenché une ruée mondiale : Donald Trump en a annoncé la distribution de 150 millions aux Etats-Unis et l'OMS en a promis 120 millions aux pays pauvres, mais à condition de trouver les fonds. De nombreux experts en santé publique militent depuis des mois pour l'utilisation de ces tests dits antigéniques, peu coûteux, comparables aux tests de grossesse et dont le résultat s'obtient en 15 minutes, contre plusieurs jours pour un test classique.

S'ils sont généralement moins précis, ces tests rapides peuvent amplement suffire, en particulier pendant un pic de contagiosité, au moment où il est crucial d'isoler les cas positifs. Ils permettraient ainsi de multiplier le volumes de tests afin de mieux détecter la propagation du coronavirus.

La pandémie a fait plus d'un million de morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 qui a démarré à la fin 2019 en Chine avant de se répandre dans le monde entier a fait plus d'un million de morts, selon un décompte de l'AFP établi lundi à partir de données officielles. Plus de 33,1 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 22,7 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis (près de 205.000 morts), le Brésil (près de 142.000), l'Inde (près de 100.000) et le Mexique (plus de 76.000) comptabilisent à eux seuls plus de la moitié des décès recensés dans le monde.

"Un million est un nombre terrible", a déclaré dès vendredi le directeur des Situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Michael Ryan, estimant un doublement "très probable". Les perspectives sont sombres, en effet, avec une courbe qui repart à la hausse en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, renforçant la crainte d'une seconde vague.