Dysfonction érectile : ces nouveaux traitements pour soigner ce trouble chez l'homme

Un gel à appliquer avant les rapports, des injections de toxine botulique tous les six mois ou encore des ondes de choc administrées directement sur la verge... Alors que le tabou de la dysfonction érectile chez les hommes continue d'exister, les nouvelles techniques pour soigner ces troubles se multiplient. "Ce sont des traitements réservés aux hommes qui ont déjà utilisé les comprimés et chez qui ces médicaments sont inefficaces", précise le docteur Catherine Solano, médecin et sexologue.

Des techniques sans douleur et efficaces

Développées depuis quelques années, ces techniques sont sans douleur et ont déjà prouvé leur efficacité. Un traitement médical régénératif est également proposé : les injections de plasma riche en plaquettes. "On fait une prise de sang au patient. On a donc un tube de sang, et on le place dans une centrifugeuse, c'est-à-dire une machine qui tourne à toute vitesse", expose Catherine Solano. "Cela va séparer les globules rouges et le plasma qui contient les plaquettes qu'on va réinjecter au niveau de la verge, parce que les plaquettes c'est fait pour la régénération des tissus. Ça améliore la circulation et ça donne un effet d'amélioration de l'érection."

Les maladies chroniques et le surpoids, facteurs de risque

Les cas de dysfonction érectile arrivent bien souvent chez des hommes qui ont déjà des problèmes de santé. "Toutes les maladies chroniques peuvent déclencher et favoriser des problèmes d'érection, et les pathologies cardio-vasculaires encore plus", note André Corman, médecin sexologue andrologue. "Elles provoquent une diminution de l’élasticité de l’éponge caverneuse, c’est-à-dire de la capacité qu’a la fibre musculaire à se détendre ou à se contracter, et donc il va y avoir une érection qui ne tient plus. Le surpoids et l'obésité sont également des facteurs majeurs de risque, tout comme le stress ou une mauvaise alimentation", ajoute le médecin.

Les traitements proposés sont donc d'autant plus efficaces lorsqu'ils sont cumulés à une bonne hygiène de vie : faire du sport, avoir un rythme de sommeil régulier et arrêter de fumer. Toutes ces mesures peuvent aider les hommes qui souffrent de dysfonction érectile.