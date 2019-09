EXCLUSIF - Enquête sur la mort de Steve : Laurent Nunez invité exceptionnel d’Europe 1

EXCLUSIF

C’est un rapport très attendu. L’Inspection générale de l’administration (IGA) rend à 15h30 ses conclusions sur les circonstances de la mort de Steve Maia Caniço lors d'une intervention policière controversée.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur réagira en exclusivité à 19h10 sur notre antenne après les résultats de l’enquête de l’IGA sur la disparition de l'homme de 24 ans à Nantes dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. Il répondra aux questions de David Doukhan.

Le rapport doit se prononcer sur la responsabilité de la Ville de Nantes et du préfet dans le décès de Steve Maia Caniço. Le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé le 30 juillet le recours à l'IGA "pour aller plus loin" que l'enquête administrative de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Celle-ci n'avait pas établi de lien entre la charge de la police et la disparition du jeune homme, dont le corps a été retrouvé dans la Loire.

L'IGA était chargée d'examiner "les modalités de préparation des concerts de sound systems en vérifiant les dispositions prises en matière de sécurité des participants", est-il écrit dans la lettre de saisine. Elle devait aussi étudié "les circuits d'information et de décision entre les services de l'État et ceux de la Ville de Nantes" pour cette soirée.