Budget 2026 : «l'année blanche», ce scénario envisagé par le gouvernement qui présente tous les risques

À quelques jours de présenter ses grandes orientations pour le budget 2026, le gouvernement privilégie le scénario d'une "année blanche" sur les prestations sociales et le barème de l'impôt sur le revenu. Une piste qui présente plusieurs risques, notamment politique.

Dans une semaine, François Bayrou va présenter les grandes orientations du budget 2026, qui doit dégager 40 milliards d’économies. À ce stade, la piste d’une année blanche, qui consiste à geler la plupart des prestations sociales, dont les retraites, le RSA ou les aides au logement, voire le barème de l’impôt sur le revenu, semble avoir la préférence du gouvernement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La pression fiscale pourrait monter d'un cran

Et pour cause, ce scénario offre un rendement important (près de six milliards d'euros s'il ne concerne que les ménages), mais au détriment du pouvoir d’achat, voire de la croissance, selon l'économiste Mathieu Plane. "Les prestations sociales sont plus concentrées sur les bas revenus. Ceux qui vont perdre le plus sont plutôt les catégories modestes ou une partie de la classe moyenne", témoigne ce dernier, ajoutant que "si on fait une année blanche, c’est une perte de pouvoir d’achat pour les ménages, ça a un effet sur la consommation, et la consommation c’est 50% du PIB. Donc forcément, il y a des effets sur la croissance”.

Autre défaut, si l’année blanche inclut le gel du barème de l’impôt sur le revenu, la pression fiscale montera encore d'un nouveau cran, en dépit des promesses de l'exécutif. Enfin, cette année blanche risque de se heurter à la censure. “Le fait qu'on promette en permanence de ne jamais toucher aux faibles, aux modestes, aux moyens, c’est une espèce de parcours obligé du discours politique qui n’est pas à la hauteur des enjeux qui sont très graves. La situation financière de la France est très grave”, déplore l’économiste Marc de Basquiat, favorable à la mesure.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce qui n'empêchera sans doute pas la gauche et le RN de brandir les fameuses lignes rouges, pour faire chuter François Bayrou et son gouvernement.