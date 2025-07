Risques de débordements le 14-Juillet : «Nous serons déterminés à ne pas laisser faire», avertit François-Noël Buffet

Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur François-Noël Buffet, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce vendredi. Au micro de Sonia Mabrouk, il est revenu sur les possibles débordements du 14 juillet prochain. Et il prévient : "Nous serons déterminés à ne pas laisser faire" les casseurs.



Bal des pompiers, feux d'artifice et débordements. Chaque année, la fête nationale est marquée par des incidents en marge des célébrations. Régulièrement, des véhicules sont incendiés et des groupes de jeunes se retrouver à affronter la police. Invité ce vendredi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur François-Nöel Buffet reconnaît se prépaer à un nouveau 14-Juillet marqué par des débordements.

"Nous nous y préparons au cas où", explique-t-il au micro de Romain Desarbres. "Il est de la responsabilité du ministère de l'Intérieur de l'Intérieur d'être prêt à tout moment. Et nous savons désormais que, quels que soient les grands rassemblements (...) qui devraient être des moments de joie et de bonheur, sont souvent perturbés par des voyous", regrette-t-il.

Des individus présents "pour casser par plaisir"

"Il y a sur notre territoire un certain nombre de personnes qui, d'ailleurs au demeurant, ne sont pas la grande majorité, bien heureusement, et qui sont là pour casser, pour détruire, par plaisir j'allais presque dire", analyse le ministre. Mais la réponse de l'État sera à la hauteur, promet-il néanmoins.

"Que les choses sont parfaitement claires, surtout pour que le message suivant passe : nous serons déterminés à ne pas laisser faire et je crois qu'il faut que tout le monde comprenne bien que nous avons la possibilité et les moyens, d'ailleurs sous le contrôle du préfet de police de Paris, de pouvoir intervenir et de pouvoir agir", conclut François-Noël Buffet.