Alors que le Rassemblement National est de nouveau visé par une enquête judiciaire, ceci n'aura "aucun impact sur le socle" électoral du parti selon Arnaud Stéphan. Un socle ancré qui représente "21 à 25%" des électeurs du parti à la flamme et qui ne "bougeront pas".

Alors que le Rassemblement national est une nouvelle fois visé par une enquête, cette fois du parquet européen pour des doutes sur des dons déguisés, "ces affaires, si elles sont vraies" n'auront aucun impact sur le socle" électoral du parti selon Arnaud Stéphan. Si le communicant, invité de Stéphanie de Muru et vous, concède que la peine d'inéligibilité "aura des conséquences importantes" et "sera un choc politique" si elle reste maintenue, il affirme que "l'électorat RN n'ira pas voter pour" un autre parti et appuiera le candidat désigné. Une base qui représente "entre 21 et 25% des électeurs" du parti et qui "ne bougera pas".