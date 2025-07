Budget 2026 : à quelques jours de son grand oral, François Bayrou adopte la stratégie du silence

François Bayrou présentera mardi prochain les grandes lignes du budget 2026, avec pour objectif 40 milliards d'euros d'économie. Le Premier ministre a réuni les membres de son gouvernement jeudi à Matignon pour un dîner consacré justement à l'élaboration du budget.

François Bayrou présentera mardi prochain les grandes lignes du budget 2026, avec pour objectif 40 milliards d'euros d'économies. Bercy demande cinq milliards d'euros d'économies supplémentaires. Le Premier ministre a réuni les membres de son gouvernement jeudi à Matignon pour un dîner consacré à l'élaboration de ce budget. Mais plus l’heure de vérité approche, plus la mission paraît impossible.

Stratégie : silence

Le silence comme stratégie à Matignon. François Bayrou verrouille la communication, avec l'objectif de préserver les arbitrages et de garder la main jusqu’au dernier moment, résume un conseiller de l’exécutif. Car l’équation s’est encore durcie. Officiellement, 40 milliards d’euros d’économies sont à trouver mais selon une ministre, le ralentissement économique oblige à viser plus haut, probablement 45 milliards.

Le contexte politique, lui, est explosif. À droite, Les Républicains et le Rassemblement national rejettent toute hausse d’impôts mais aussi l’idée d’une "année blanche", consistant à geler les dépenses publiques. Le Parti socialiste, de son côté, tourne le dos à Matignon.

Éviter la confrontation

Dans ce climat de tension, une option prend forme : ne dévoiler qu’une partie du plan à savoir 20 à 25 milliards et laisser les groupes parlementaires compléter l’effort. Un scénario qui n’a pas les faveurs de Bercy mais qui est défendu par des proches du Premier ministre comme Marc Fesneau. Cela permettrait de passer d’une logique de confrontation et de surenchère de lignes rouges à une logique de responsabilité et d’éviter peut-être le scénario Michel Barnier, censuré pour avoir tout mis sur la table trop vite.