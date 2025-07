Un projet de budget explosif pour François Bayrou qui jouera son avenir à Matignon à la rentrée

François Bayrou est à la veille d'un moment décisif. Le Premier ministre dévoilera ce mardi son plan pour économiser au moins 40 milliards d'euros dans le budget. L'ancien candidat à la présidentielle joue probablement son avenir à Matignon avec ce projet de loi de finances 2026.

Il va ouvrir la séquence la plus périlleuse de son passage à Matignon. François Bayrou joue bien plus qu'un simple exercice d'équilibriste : c'est la survie de son gouvernement qui est en jeu. Le Premier ministre présente, ce mardi, les premières lignes de son budget pour 2026 et il cherche à s'imposer comme l'homme de la rigueur assumée, du cap maintenu malgré les vents contraires.

Un exercice de clarté et de responsabilité

Après des mois de flottement, un de ses fidèles parle d'une "parole d'autorité" à rétablir. Derrière ses arbitrages, ce sont des choix politiques explosifs qui s'annoncent. À droite comme à gauche, on guette le faux pas. Pourtant, à Matignon, on espère encore que les socialistes, dits responsables, n'iront pas jusqu'à voter la censure cet automne.

Et que le Rassemblement national préférera laisser François Bayrou gérer la tempête pour mieux incarner l'alternative en 2027. Ce mardi, François Bayrou, qui songe toujours à l'Élysée, ne s'adressera pas uniquement aux parlementaires qui décideront de son avenir à court terme. Il parlera aussi aux Français, dans un exercice de clarté et de responsabilité.