«LFI a complétement détérioré le langage parlementaire», dénonce Gilbert Collard

Les vacances parlementaires débutent ce vendredi. Et après une année aux nombreux rebondissements politiques et de débats sans fin, certains estiment que ce fut "une année pour rien" sur le plan parlementaire. Pour Gilbert Collard, ancien avocat et ancien député, le problème vient de LFI qui a "complétement détérioré le langage parlementaire".

Une année parlementaire pour rien ? Si plusieurs observateurs de la vie politique le pensent, en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale, du changement par deux fois de gouvernement et du manque de débats constructifs au sein des deux chambres, pour Gilbert Collard ce problème ne date pas d'aujourd'hui.

"Des insultes de tous les côtés"

L'ancien avocat et ancien député, invité de Stéphanie de Muru et vous, estime qu'"il n'y a pas de dialectique" ni "de discussions" au sein de l'hémicycle. Il déplore que les débats ne soient construits qu'à coups "d'invectives, de fascisme" et où pleuvent "des insultes de tous les côtés". Selon Gilbert Collard, la faute impute en grande partie à La France insoumise qui, "il faut bien le reconnaitre, a détérioré complétement le langage parlementaire".

Il pose comme genèse de cette détérioration "le jour où ils ont décidé qu'on pouvait rentrer vêtu de n'importe quelle manière au Parlement'. Un point qu'il déplore car "on représente le peuple et le peuple mérite d'être représenté de manière respectable". Il nie toute forme de "snobisme" dans cette démarche et y voit davantage une forme de "politesse" et donc de "philosophie".