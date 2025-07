François Bayrou devra présenter les contours du budget 2026 mardi prochain. Si le Premier ministre promet un texte inédit, pour le constitutionnaliste Benjamin Morel, le vote du budget "va être objectivement très compliqué", et prédit davantage une chute du gouvernement à l'automne. Réagissez au 01.80.20.39.21.

François Bayrou présentera mardi prochain les grandes lignes du budget 2026. Un texte particulièrement attendu dans un contexte où le déficit public est au plus haut, mais que le locataire de Matignon promet d'être inédit. Cependant pour le constitutionnaliste Benjamin Morel, s'il "y a un plan dans l'esprit de Français Bayrou", notamment sur le dossier des retraites, il prédit que le vote du budget "va être objectivement très compliqué".

Vers une chute du gouvernement à l'automne ?

En cause notamment, la menace de la censure du budget de la sécurité sociale par le Rassemblement national. Benjamin Morel estime que le "scénario le plus probable" est donc celui "d'une chute du gouvernement à l'automne ou à l'hiver" prochain. Ainsi le prochain texte de loi serait pris en main par un nouveau gouvernement et sûrement "par voie d'ordonnances".

Le constitutionnaliste ajoute également que le calendrier jouera contre le gouvernement étant donné que nous serons à un an de la présidentielle et quelques mois des municipales, "les groupes politiques n'auront donc pas intérêt à faire de cadeau au gouvernement". Il prédit ainsi un parcours semé d'embuches digne d'un "Himalaya avec quelques Everest" à gravir pour François Bayrou.