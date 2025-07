Alors que la France doit trouver 40 milliards d'euros d'économies, le chroniqueur Jean-Claude Dassier estime ne pas être "sûr que les Français soient prêts à faire cet effort" ni prêts à soutenir une classe politique dans laquelle "le manque de courage a régné en maître depuis des décennies".

Alors que le déficit public complique toujours l'élaboration du budget pour 2026, le gouvernement de François Bayrou émet plusieurs idées pour tenter de le résorber. Si la France doit parvenir à trouver 40 milliards d'euros, Jean-Claude Dassier n'est "même pas sûr que les Français soient prêts à faire cet effort". Et il excuse d'ailleurs ses concitoyens de ne pas être prêts à soutenir ses dirigeants étant donné que, selon lui, "le manque de courage a régné en maître dans toute cette classe politique depuis des décennies".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il ajoute cependant, que "si on fait pas la révolution du social et on fait pas les efforts nécessaires, on y arrivera difficilement".