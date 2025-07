LFI propose de désarmer la police municipale : «On a l'impression qu'ils vivent dans une dimension parallèle», juge Paul Melun

La proposition de Mathilde Panot de désarmer les policiers municipaux dans les villes LFI en 2026 crée la controverse. Sur Europe 1 13h, le chroniqueur Paul Melun dénonce une idée "loufoque" et déconnectée des réalités sécuritaires.





La proposition de Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI, de désarmer les policiers municipaux dans les communes remportées par La France insoumise en 2026 suscite la polémique. Invité de Europe 1 13h ce mardi, le chroniqueur Paul Melun estime que cette proposition est "complètement loufoque".

"On a l'impression que madame Panot et qu'un certain nombre de députés LFI vivent dans une dimension parallèle où l'insécurité n'existe pas, où l'intégrité physique des policiers municipaux qui seraient menacés sans armes dans certains endroits n'existent pas, ou la préoccupation légitime pour les Français pour leur sécurité du quotidien n' existe pas", énumère-t-il.