«Nous vivons un moment de bascules» : face aux armées, Emmanuel Macron annonce doubler le budget de la défense en 2027

C'était une prise de parole très attendue. Emmanuel Macron a prononcé son discours annuel face aux armées, à la veille du 14-Juillet. Le chef de l'État a eu des mots très graves sur l'état de la menace géopolitique et il a également annoncé quelques mesures en faveur de la défense.

Lors de son discours à l'Hôtel de Brienne face aux armées, Emmanuel Macron a tout de suite voulu alerté sur la gravité de la situation géopolitique : "Nous vivons un moment de bascules. Nous en apercevons depuis longtemps l'imminence et ces bascules sont aujourd'hui effectives. Et sans doute jamais depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point, la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

64 milliards d'euros en 2027

Pour être libre dans ce nouveau monde, il n'existe qu'une seule solution, selon Emmanuel Macron, se réarmer et rapidement : "À l'heure des prédateurs, nul de peut demeurer immobile. Nous avons une avance, mais demain, au même rythme, nous serions dépassés".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour réussir ce défi, Emmanuel Macron annonce doubler le budget de la défense, pour atteindre 64 milliards d'euros en 2027. Le président veut renforcer l'effort budgétaire pour la défense avec 3,5 milliards d'euros supplémentaires en 2026 et 3 milliards de plus en 2027. Le président annonce également que l'ensemble des crédits gelés par la censure seront à nouveau disponibles.

Le président de la République laisse le Premier ministre, François Bayrou, trouver des pistes de financement qui seront annoncées dans les prochains jours, mais il promet qu'aucune dette supplémentaire ne sera émise pour financer ce nouvel effort.