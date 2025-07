Tensions France-Algérie : «Il faut rompre les accords de 68», assure Robert Ménard

Le maire divers droite de Béziers Robert Ménard, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce jeudi matin. Au micro de Romain Desarbres, l'ancien journaliste appelle à être ferme face à Alger, estimant qu'il "faut rompre les accords de 68" avec l'Algérie.



Faut-il supprimer les accords de 1968 avec l'Algérie ? Les tensions entre Paris et Alger sont à leur paroxysme depuis plusieurs mois, après l'alignement de la France sur la position du Maroc autour du Sahara Occidental, suivi de l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, en novembre 2024.

"Il faut arrêter de croire que l'on va séduire les autorités algériennes"

Face à la situation, et alors que la France peine à renvoyer des Algériens sous OQTF (obligation de quitter le territoire français ndlr), de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les accords entre Paris et Alger, notamment ceux de 1968 qui offrent de nombreux avantages pour se rendre et vivre en France, aux ressortissants du plus grand pays d'Afrique.

Invité ce jeudi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le maire divers droite de Béziers Robert Ménard, appelle à révoquer ces accords. "Il faut arrêter de croire que l'on va séduire les autorités algériennes. Il faut arrêter de croire qu'en allant leur cirer les babouches, on va les convaincre qu'il faudrait être gentil avec la France", insiste-t-il face à Romain Desarbres.

Un point de vue partagé par une majorité de Français ?

Pour l'ancien journaliste, la position française doit être claire : "On rompt les accords de 68". Un point de vue partagé par 72% des Français selon un récent sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. "On ne se fera entendre que comme ça", insiste Robert Ménard.

"Et je suis persuadé qu'une immense majorité du peuple algérien attend ça de notre part", conclut-il.