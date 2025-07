«L'islamo-gauchisme n'existe pas» : «Dans l'enseignement supérieur, c'est visiblement la lucidité qui n'existe pas», déplore Othman Nasrou

Le secrétaire général des Républicains Othman Nasrou, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce mercredi matin. Au micro de Romain Desarbres, il est revenu sur les propos du ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui affirme que "l'islamo-gauchisme (...) n'existe pas" à l'université.





Il n'y a pas "d'islamo-gauchisme" à l'université, "pas de manière structurée et visible" en tout cas, a insisté ce lundi le ministre de ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste. Des propos qui provoquent la polémique au sein de la classe politique, notamment dans les rangs de la droite.

Au micro de Romain Desarbres ce mercredi matin, le secrétaire général des Républicains Othman Nasrou estime que sur la question de l'enseignement supérieur, "c'est la lucidité qui n'existe pas" ici, déplore-t-il. "Il y a toujours des gens dans notre pays qui pensent qu'on peut régler un problème en prétendant qu'il n'existe pas", ajoute-t-il sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews.

"Une réalité parfaitement documentée"

"Cette déclaration est inacceptable et j'invite le ministre à corriger son propos", insiste le secrétaire général des Républicains. "On a aujourd'hui des enseignants dans les universités qui sont menacés parce qu'ils défendent un certain nombre d'idées, faire un certain nombre de leçons et ils sont contestés dans ces enseignements là par un certain nombre d'individus qui se réclament de l'extrême-gauche, qui est teintée par de l'entrisme islamiste. C'est une réalité parfaitement documentée", conclut-il.

Avant d'ajouter : "Je pense que le 'Pas de vague' est toujours en cours dans un certain nombre de sphères et je pense qu'au sommet de l'Etat, les ministres ont la responsabilité de nommer les choses et de dénoncer clairement ce qui doit l'être, et de ne pas avoir peur de le faire."