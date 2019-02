Européennes : Emmanuel Macron dans une émission de télévision pour lancer la campagne ?

À trois mois des élections européennes, la République en marche prépare la bataille, Emmanuel Macron aussi. Le président de la République prévoit prochainement une intervention marquante sur l'Europe. Et cela pourrait être dans un format bien particulier, comme nous le révèle jeudi notre éditorialiste Michaël Darmon.

"Sur l'Europe, l'une des options travaillées est une émission de télé en extérieur avec Emmanuel Macron. On savait déjà que le chef de l'État tentait de refaire une intervention marquante, à rebours du discours fleuve de la Sorbonne en septembre 2017, par exemple. Ce format n'est plus adapté, le sujet est aride et il faut mobiliser. L'une des options travaillées est une émission de télé en extérieur, dans un café, où ils répondraient à des questions d'Européens, un peu dans le style de ces interventions dans le cadre du grand débat national. Des professionnels de la télévision y travaillent déjà.

>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouverait dans cette configuration : dans un documentaire de Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit, sorti en octobre 2017, on le voyait au milieu des clients dans un café de Francfort, parlant de ses projets pour la France. Il pourrait s'inspirer de cette expérience. À l'Élysée, on se refuse à tout commentaire sur le sujet. Les sources confirment officieusement qu'un tel projet est envisagé et que tout est sur la table du président de la République. Une chose est sûre : le seul directeur de campagne, c'est bien Emmanuel Macron."