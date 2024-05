EN DIRECT - Européennes 2024 : suivez le débat avec six têtes de liste sur Europe 1 et CNews

"Quelle France dans quelle Europe ?" Ce jeudi, Europe 1 et CNews vous proposent un dispositif exceptionnel pour suivre le débat des européennes, à dix jours du scrutin. Jordan Bardella (RN), Valérie Hayer (majorité présidentielle), Manon Aubry (La France insoumise), François-Xavier Bellamy (Les Républicains), Marion Maréchal (Reconquête!) et Léon Deffontaines (PCF) échangeront pendant plus de deux heures autour de Laurence Ferrari et Pierre de Vilno.

Conviés, Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) et Marie Toussaint (Europe-Écologie-Les Verts) ont décliné notre invitation. Le débat s'articulera autour de quatre grands thèmes : le pouvoir d'achat, l'Europe et l'agriculture, l'Europe face à la guerre et l'Europe face à l'immigration.

Manon Aubry à l'offensive

La tête de liste de la France insoumise cible d'abord Jordan Bardella en l'accusant de ne pas "venir souvent" au Parlement européen. "Vous préférez défendre les intérêts des grands patrons", lui lance-t-elle, assurant que le patron du RN "vote systématiquement contre" les propositions qu'elle porte. "Vous êtes le larbin du CAC 40. Nous sommes là pour démasquer l'arnaque sociale que vous représentez", conclut-elle.

Le débat commence avec un premier thème sur le pouvoir d'achat

Les six têtes de liste devront répondre à une question toute simple : "Que peut l'Europe ?" en matière de pouvoir d'achat. Manon Aubry prend la parole en premier et propose un "blocage des prix sur les produits de première nécessité" ou encore une "sortie du marché européen" de l'électricité qui a, selon elle, fait "exploser les prix". Enfin, elle appelle à une hausse des salaires.

Le RN toujours largement en tête des intentions de vote selon notre sondage

Selon le dernier baromètre des élections européennes OpinionWay pour Europe 1, CNews et le JDD, le Rassemblement national remporterait largement les faveurs des votants, si le scrutin se tenait ce dimanche. Le parti de Jordan Bardella est estimé à 32% des intentions de vote, loin devant la liste de la majorité qui voit se rapprocher celle du PS, emmenée par Raphaël Glucksmann.