Luke Perry, star de la série "Beverly Hills", hospitalisé

L'acteur américain Luke Perry a été hospitalisé à Los Angeles après avoir été victime d'un AVC, ont rapporté jeudi des médias. Le comédien, l'une des stars de la série Beverly Hills, 90210, a été hospitalisé en urgence mercredi et reste sous observation, a indiqué son agent à plusieurs médias américains, refusant de donner davantage de détails sur son état de santé. Luke Perry, 52 ans, travaillait à Los Angeles sur le tournage de la série Riverdale, inspirée d'un comic book.

#BREAKING: Luke Perry Suffered Massive Stroke, Currently Hospitalized https://t.co/bBAYgcxjnC — TMZ (@TMZ) 28 février 2019

Dans le nouveau Beverly Hills, son nom n'apparaissait pas au générique. Dans Beverly Hills, 90210, série très populaire des années 1990, Luke Perry campait le personnage de Dylan McKay. Son hospitalisation est intervenue le jour où la Fox a annoncé relancer Beverly Hills, 90210 pour six épisodes. Le nom de Luke Perry n'apparaît pas au casting. Six personnages de la série originale, Jason Priestley (Brandon Walsh dans la série), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver) et Tori Spelling (Donna Martin) seront en revanche de la partie.