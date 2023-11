Élections législatives aux Pays-Bas : pourquoi la victoire du leader d'extrême droite Geert Wilders est-elle un danger pour l'Europe ?

Geert Wilders, 60 ans, et son parti d'extrême-droite, le Parti de la Liberté, ont remporté une claire victoire aux élections législatives néerlandaises mercredi. Une nouvelle inquiétante pour l’Europe puisque dans son programme, il était précisé qu’il voulait faire sortir son pays de l’Union européenne et qu’il souhaitait, par la même occasion, "arrêter immédiatement" l’aide apportée par "le Pays des tulipes" aux institutions européennes. Après le Brexit, ce serait un nouveau coup dur en l’espace de quelques années. En effet, les Pays-Bas étaient présents dans l’Europe des six à l’époque de la création de l’institution.

Le pays dans une "impasse constitutionnelle"

Mais pour l’instant, rien n’est fait. Geert Wilders ne sera peut-être pas le futur Premier ministre. Aucun parti n’a réussi à obtenir la majorité à lui tout seul. Le soixantenaire va devoir former une coalition, mais pour l’instant, personne n’a l’envie d’en former une avec lui. La leader de la droite aux Pays-Bas, s’appelle Dilan Yeşilgöz-Zegerius, une immigrée d’origine kurde, naturalisée néerlandaise, et Geert Wilders multiplie depuis des années les sorties tranchantes sur les immigrés.

Pour l’instant, même si elle est chargée de la ligne de plus en plus dure de son parti concernant l’immigration, rien n’indique que cette dernière a des accointances politiques avec Geert Wilders. Les discussions entre ces deux leaders s’annoncent déjà délicates. Pour Kate Parker, de l'Economist Intelligence Unit, cela risque de conduire la cinquième économie de l’Union européenne à une "impasse constitutionnelle". Ce qui est sûr, c’est que le lien des Pays-Bas risque forcément de se détériorer, puisque Mark Rutte, l’ancien Premier ministre durant 13 ans, était l’une des voix fortes de l’Europe et personne ne semble vouloir prendre sa succession.