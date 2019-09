Foot : "C’est la première fois qu’un club ne cède pas aux caprices de Neymar, il est triste"

RÉACTION

Un long feuilleton… pour rien. Finalement, Neymar devrait bien rester au PSG, après de longues semaines de discussion entre le club de la capitale et Barcelone pour tenter de trouver un accord pour le transfert de la star brésilienne. "Il a demandé d’arrêter les négociations parce que Barcelone n’avait pas les moyens exigés par le PSG", confirme la journaliste Isabella Pagliari au micro d'Europe 1.

"Il a tout fait pour partir cette saison"

Comme le rapportaient plusieurs médias ce week-end, Neymar était bien prêt à mettre 20 millions d'euros de sa poche pour tenter de forcer son transfert du PSG au Barça. "II a tout fait pour partir cette saison, mais c’est impossible car il n’a pas de clause libératoire en France", explique la journaliste.

Et c’est une première, le Brésilien n’a pas obtenu ce qu’il voulait cet été, comme le souligne Isabella Pagliari : "C’est la première fois qu’un club ne cède pas aux caprices de Neymar. Il est triste et va devoir reconquérir le public parisien et ce n’est pas gagné. Cela va faire trois mois."

Neymar devrait rejouer avec l'effectif parisien après la trêve internationale. Son retour pourrait avoir lieu le 14 septembre contre Strasbourg au Parc des Princes.