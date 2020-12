Truffe, poularde et foie gras : un repas de grand chef chez vous ce soir, c'est facile !

Pour clore l'année 2020, quoi de mieux qu'un bon repas de Saint-Sylvestre ? A défaut de pouvoir se rassembler et faire la fête, de nombreux restaurateurs proposent des menus de réveillon déjà préparés, ou à assembler soi-même. C'est le cas du cuisinier de l'année, sacré par le Gault et Millau ainsi que par deux étoiles au Michelin, Christophe Hay. Le chef du restaurant la Maison d'à Côté à Montlivault, dans le Loir-et-Cher, propose une box "Ma recette à la maison" pour six personnes à 170 euros, sans boisson, soit un peu plus de 28 euros par tête.

Truffe, poularde, foie gras

"Ca doit être la truffe, le foie gras sous vide qui est bien emballé, on a une petite boîte de caviar de Sologne et notre jolie poularde avec la truffe sous la peau", détaille Aurélie, qui vient de recevoir son repas de réveillon. Un menu de fête précuisiné par le meilleur chef de l'année, composé également de betterave chioggia, de sauce albufera, d'assaisonnements et d'un tablier "Christophe Hay" pour se mettre dans la peau du cuisinier.

Aurélie avait déjà prévu de passer son dernier dîner de l'année 2020 dans son restaurant, mais en raison des consignes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, le dîner est finalement arrivé par La Poste. "Ce que nous avions organisé, c'est le retrouver quand même à la maison. Bien sûr, l'ambiance nous manque mais cela permet d'avoir un petit souvenir quand même. On s'adapte", confie-t-elle.

Un tutoriel pour dresser son assiette

A 130 kilomètres de là, dans sa cuisine à Montlivaut, Christophe Hay enregistre un tutoriel vidéo pour le dressage de la recette. Un peu plus de travail à faire à la maison, mais une touche finale qui reste plus dans l'esprit du réveillon de la Saint-Sylvestre, selon le chef.

"C'est un moment où l'on sort sa plus belle porcelaine, ses jolis couverts, il y a la belle bouteille qui vient avec, donc je pense qu'il faut absolument pouvoir dresser dans une assiette", explique-t-il. A vous de jouer !