Port du masque désormais obligatoire en extérieur dans la plupart des stations des Alpes

Après la Savoie et la Haute-Savoie, le port du masque est désormais obligatoire dans les centre-ville de la plupart des stations de ski de l'Isère et des Hautes-Alpes à partir de ce jeudi pour lutter contre la dégradation de la situation sanitaire de Covid-19, ont indiqué les préfectures des deux départements.

Des mesures qui s'ajoutent à celles actées dans d'autres stations

En Isère, l'obligation du port du masque en extérieur à partir de onze ans a été étendue jusqu'à nouvel ordre aux stations de ski des Deux-Alpes, de l'Alpes-d'Huez, de Chamrousse et de Villard-de-Lans, où l'affluence est "forte [...], notamment en cette période de l'année", précise jeudi soir la préfecture dans un communiqué.

Dans les Hautes-Alpes, la préfecture a décidé jeudi d'étendre cette même restriction aux "fronts de neige et dans les centres de stations dès ce 31 décembre et pour une durée d'un mois", selon un communiqué. Ces nouvelles mesures viennent s'ajouter à celles actées récemment dans les stations de ski par les départements voisins de la Savoie et de la Haute-Savoie.

En Savoie, le port du masque en extérieur était en vigueur dans les trente-huit stations de ski du département depuis le 24 décembre et le restera sauf prolongation jusqu'au 4 janvier.

En Haute-Savoie, un arrêté pris le 30 novembre rend cette restriction obligatoire dans quarante-six communes du département, parmi lesquelles plusieurs stations de sports d'hiver, jusqu'au 4 janvier. Jeudi soir, la préfecture du département a étendu cette restriction à cinquante-et-une communes.