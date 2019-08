Pédophilie : un chirurgien de Charente-Maritime pourrait avoir fait plus de 200 victimes

Si les faits sont avérés, il s'agirait du plus grand scandale de pédophilie que la France ait connu. Joël Le Scouarnec, un chirurgien qui exerçait dans la ville de Jonzac, en Charente-Maritime, est mis en cause pour des actes de pédophilie sur près de 200 victimes. L'affaire a été révélée lundi par la Charente Libre.

Des écrits "insoutenables"

Tout commence au printemps 2017, lorsqu'une fillette de 10 ans accuse son voisin, chirurgien à l'hôpital de Jonzac, de l'avoir agressée sexuellement dans son jardin. La gendarmerie place l'homme en garde à vue et perquisitionne son domicile. Là, les enquêteurs font une découverte perturbante : des poupées cachées sous le parquet, des perruques, des photos, des objets sexuels et des carnets. Dans ces centaines de pages de journaux intimes, tenus depuis les années 1990, le médecin raconte ce qu'il aurait infligé à des enfants ainsi que ses fantasmes. Plus de 200 noms d'enfants ont été retrouvés au fil des pages, tous des potentielles victimes. Il les aurait agressées lors de leur séjour à l'hôpital, parfois même lorsqu'ils étaient en phase de réveil.

Des écrits "insoutenables", comme en témoigne l'avocate d'une des familles. "Il considère l'enfant comme un objet sexuel", souligne-t-elle auprès du quotidien régional. L'une des victimes, que le journal a contactée, ne se doutait de rien. Il raconte alors le dégoût qu'il a ressenti en découvrant l'affaire, et a décidé de porter plainte.

Incarcéré depuis 2017

Face en l'ampleur du dossier, l'instruction se poursuit depuis près de deux ans dans la plus grande discrétion. À partir de ces carnets, les enquêteurs ont tâché de retrouver les victimes du médecin spécialisé en chirurgie digestive. Mais les faits remontent parfois jusqu'à 20 ans, puisque le médecin désormais sexagénaire n'a pas exercé qu'à Jonzac, mais aussi en Bretagne et en Touraine.

Joël Le Scouarnec est incarcéré à la maison d'arrêt de Saintes depuis 2017 et devrait comparaître devant la cour d'assises pour deux viols commis sur des petites filles - la fille de sa voisine mais aussi une membre de sa famille - et pour trois atteintes sexuelles sur une jeune patiente. En 2005, le médecin avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Vannes à quatre mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende pour détention d'images à caractère pornographique. "Les témoignages du carnet correspondent davantage à des fantasmes qu'à la réalité", affirme de son côté l'avocat du chirurgien. L’enquête devra le déterminer.