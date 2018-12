Patrice Blanc, président des Restos du Cœur : "Chaque don compte"

Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion de se retrouver en famille, autour d’un bon repas. C’est aussi une période difficile pour les plus démunis, comme le rappelle Patrice Blanc, président des Restos du Cœur, chez Anne Roumanoff.

"La misère sociale". "Les fêtes de fin d’année sont toujours un moment où l’on se sent encore plus dans la difficulté que d’habitude", fait savoir le président de l’association. "Autour de soi, on voit les sapins de Noël, les vitrines des magasins, alors que soi-même, on n’a pas grand-chose", détaille Patrice Blanc. Mais plus que les difficultés financières, c’est aussi le sentiment d’abandon qui peut se faire ressentir. "C’est un moment où la solitude pèse beaucoup, ce n’est pas simplement la misère financière, c’est aussi la misère sociale", ajoute Patrice Blanc.

Les Restos du Cœur, qui distribuent chaque année 130 millions de repas, sont donc plus que jamais mobilisés pendant cette période. "Les Restos du cœur vivent essentiellement grâce à la générosité des Français. Chaque don compte et est important", confie Patrice Blanc.

Inquiétude au sujet du futur budget européen. Le président de l’association depuis novembre 2016 s’alarme par ailleurs du futur budget européen en matière d’aide aux associations comme les Restos du Cœur. "Aujourd'hui, il existe un fond d’aide, qui se termine en 2020. Actuellement l’Europe discute de son budget 2020-2027, et dans les prévisions qui sont présentées, le fond serait divisé par deux", annonce Patrice Blanc. Une donnée qui tourmente le président des Restos. "Un repas sur quatre des Restos est financé par ce fond européen", souligne-t-il, espérant que l’Union Européenne revienne sur cette décision budgétaire.