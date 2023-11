Pascal Praud et vous – «On fera tout pour vous les rendre», promet Brigitte Bardot à la propriétaire des deux marcassins Mimi et Pumba

Un couple condamné pour s'être occupé de deux sangliers comme leurs enfants ? Le 13 novembre dernier, Cindy et Nicolas ont été condamnés par la justice pour avoir recueilli et élevé deux marcassins. Une décision qui a choqué Brigitte Bardot. L'actrice a même alerté le ministre de l'Écologie dans une lettre ouverte où elle réclame que Mimi et Pumba, les deux sangliers, soient rendus au couple. Ce jeudi, dans l'émission Pascal Praud et vous, Brigitte Bardot promet aux propriétaires que tout sera fait pour rendre les marcassins au couple. "Vous avez été formidable avec ces petits bébés que vous avez élevés et qui sont devenus des petits compagnons de vie merveilleux. Alors on va vous les rendre. Je vous promets qu'on fera tout au monde pour vous les rendre", assure-t-elle au micro de Pascal Praud.