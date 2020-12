Nouvelle-Zélande, Australie... 2021 déjà célébré à l'autre bout du monde

Alors que minuit approche, certains Français à travers le monde sont déjà en 2021. Profitant d'être dans des régions épargnées par le coronavirus, ils fêtent le Réveillon presque comme à l'accoutumée, avec des effusions et sans respect des gestes barrières. Tous gardent néanmoins en tête la situation sanitaire en France et ont une pensée pour ceux qui, contrairement à eux, ne peuvent pas fêter le Nouvel An. Raison de plus pour faire la fête, au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire.

"On est loin de tout ça"

"On se devait de faire la fête pour les autres", explique ce fêtard qui profite, en Nouvelle-Zélande, que l'épidémie ait été éradiquée. Des grandes foules ont ainsi pu se réunir à Auckland pour observer le feu d'artifice. Et cela donne lieu à des scènes festives que l'on n'oserait imaginer en France. "Chez moi on est peut être 5.000 à 6.000 personnes : aucun masque, les câlins de bonne année, il n'y a pas de gestes barrières", raconte-t-il. Ce qui ne l'empêche pas d'être solidaire. "On espère vraiment que 2021 sera mieux que 2020."

En Nouvelle-Calédonie aussi la nouvelle année a déjà été célébrée. L'archipel a presque totalement échappé au coronavirus au prix de mesures drastiques et d'une fermeture des frontières. "J'aurais du rentrer en métropole cette année pour voir ma famille et ça n'a pas pu se faire, et on ne sait pas quand ça pourra se faire", déplore une habitante. "On a une pensée pour eux mais on est loin de tout ça. Nous sommes dehors, il fait très beau, très chaud. Il y a de la musique, des feux d'artifice. On s'est fait des câlins, on s'est fait la bise comme d'habitude en fait", bien loin du froid et de la déprime hivernale ressentie en France.

Festivités contrariées à Sydney

Bien que le Pacifique ait été largement épargné, tous les pays n'ont pas fêté le Réveillon dans la même insouciance. A Sydney, la plus grande ville d'Australie, le célèbre feu d'artifice du Nouvel An a été tiré au-dessus de la Baie, mais en l'absence quasi-totale de spectateurs après l'apparition d'un récent foyer de contamination dans le nord de la ville qui totalise quelque 150 cas.

Même le projet d'autoriser à 5.000 personnes, travaillant en première ligne dans la lutte contre l'épidémie, d'y assister pour les remercier de leurs efforts a été abandonné. La plupart des habitants devront donc se contenter de le regarder à la télévision en présence d'un nombre de convives limité à cinq.