Omicron : les traiteurs essuient des annulations en cascade

REPORTAGE

Le variant Omicron va-t-il plus toucher les entreprises que le variant Delta ? Alors que la cinquième vague du Covid-19 déferle peu à peu sur la France, et que le nouveau variant Omicron commence à circuler, les semaines à venir restent incertaines. Un contexte social et économique qui encourage les collectivités et les entreprises à rester prudentes et à annuler certains événements. Les traiteurs sont les premiers touchés par cette situation.

Un coup dur à quelques semaines de Noël

C'est un coup dur, à quelques semaines de Noël. Alors que c'est habituellement une période faste de l'année, cette situation imprévisible commence à toucher les traiteurs qui voient les commandes s'annuler petit à petit. À part quelques feuilletés, apéritifs et brochettes de saumon, les cuisines des traiteurs Eventail tournent au ralenti depuis une semaine. Jean Jacquemart, le président du groupe, a enregistré une quinzaine d'annulations de grosses commandes pour des fêtes d'entreprise ou des inaugurations. "Ce sont des gens qui ont peur de créer un cluster, donc ces 15 commandes représentent à peu près 250.000 euros", raconte-t-il.

>> À LIRE AUSSI - Covid : le variant Omicron circule déjà probablement en France

"Pas loin de 500.000 euros de pertes"

Puis, il y a tout ce qui ne se confirme pas. "Quand les commerciaux relancent nos clients pour le mois de décembre, par exemple, les clients leur disent qu'ils ont finalement décidé de ne rien faire. Si je mets tout ça bout à bout, à mon avis, on n'est pas loin de 500.000 euros [de pertes] d'ici la fin de l'année", a-t-il ajouté.

Ce traiteur n'est pas un cas isolé. "Vous avez des restaurateurs et des hôteliers qui parlent d'annulation venant d'entreprises pour annulation de fêtes de Noël", confirme Roger Sengel, le président du Groupement des hôteliers et des restaurateurs du Bas-Rhin. "Même si nous sommes légèrement impactés pour l'instant, on risque de l'être plus dans les prochains mois."