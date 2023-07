La SNCF met en vente ce lundi et mardi 300.000 billets de 29 à 49 euros pour le mois d'août

Des billets à 29, 39 ou 49 euros pour les destinations touristiques au mois d'août. Lundi 31 juillet et mardi 1er août, la SNCF propose une vente flash avec 300.000 billets de TGV à petits prix pour des voyages partout en France entre le 1er et le 31 août.

Par exemple, il sera possible de se rendre Lille ou Nancy pour 29 euros, à La Rochelle, Lyon ou Grenoble pour 39 euros ou à Marseille pour 49 euros, précise la SNCF. Aussi, les billets en première classe sont accessibles pour 1 euro de plus. En revanche, il faudra faire vite pour réserver ses billets et profiter de cette vente flash.

Une offre à destination de ceux "qui réservent à la dernière minute"

Pour la SNCF, ces billets à petits prix sont à destination des personnes "qui réservent" leurs vacances "à la dernière minute". "Nous savons que tout le monde ne peut pas prévoir ses vacances plusieurs mois à l’avance et bénéficier des meilleurs prix à l’ouverture des ventes", avait expliqué au Parisien Alain Krakovitch, le directeur général de Voyages SNCF.

En plus de cette offre, la SNCF avait annoncé la mise en vente de 200.000 billets Intercités à 19 euros l'aller simple. Une mesure financée par l'État et qui se poursuivra jusqu'au 31 août. Enfin, cet été, les détenteurs d'une carte Avantage Jeune ont reçu un bon de 10€. Selon la SNCF, 1 million de clients sont concernés par cette opération.

La compagnie ferroviaire reste toutefois très critiquée pour les prix de ses billets, jugés trop élevés. Mi-juillet, l'entreprise avait notamment annoncé l'augmentation des tarifs plafonnés de 10 euros pour les détenteurs de la carte Avantage.