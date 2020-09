LA QUESTION PSYCHO - Mon conjoint ne veut pas d'enfants, moi si, comment faire ?

De nombreux couples font de la naissance d'un enfant un accomplissement, une étape importante voire déterminante de leur vie. D'autres, en revanche, ne ressentent pas l'envie de mettre au monde. Si le couple partage la même vision, tout va bien. Mais comment faire si l'un des deux partenaires est opposé à l'idée d'avoir un enfant ?

La question d'Elsa

Je suis en couple depuis 5 ans avec celui que je considère comme l'homme de ma vie. Cependant il est catégorique sur le fait qu'il ne veut pas avoir d'enfant alors que moi, oui. Je commence à douter de plus en plus de la pérennité de notre relation, qu'en pensez-vous ?

La réponse de Catherine Blanc

C'est un motif légitime de querelle. Cependant, Elsa dit que son partenaire est "l'homme de sa vie", c'est-à-dire qu'elle voit en cet homme tout ce qu'elle aime et aussi un géniteur formidable. Il se trouve que le géniteur n'a pas l'intention d'être géniteur. Arrêtons donc de dire "c'est l'homme de ma vie" ou "c'est la femme de ma vie" et rendons-nous à l'évidence : il y a énormément d'hommes et de femmes de notre vie sur la planète ! Il s'agit d'une question de hasard selon les rencontres que l'on fait.

Ensuite, disons-nous aussi que les relations évoluent. Tout le monde peut revenir sur certaines choses ou sur certaines décisions. Il faut enfin savoir que s'engager avec quelqu'un, c'est risquer de ne pas atteindre son objectif personnel.

Tout cela mis bout à bout, la relation peut arriver à son terme. Au nom de quoi un homme devrait se forcer à avoir des enfants et de la même manière, au nom de quoi Elsa devrait se priver d'avoir des enfants ? S'il y a contrainte ou renoncement au sein du couple, la relation s'envenimera...

N'est-ce pas une question de temps ?

On ne peut pas savoir à quel point le "non" du conjoint d'Elsa est catégorique. Il n'est peut-être pas prêt ou s'estime trop jeune. Ou alors la naissance et l'engagement définitif que représente la mise au monde est quelque chose d'anxiogène pour lui et son point de vue ne changera pas. Il n'y a qu'elle et lui qui savent comment se situer.